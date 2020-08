Allerta Meteo Estofex, il maltempo si estende al Centro-Sud: attenzione a grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forte vento

Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia in questi primi giorni di agosto. Dopo aver colpito pesantemente il Nord, oggi il maltempo si estenderà anche al Centro-Sud. Per questo motivo, Estofex ha emesso un’allerta di livello 1 per Italia e Tunisia settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e in misura minore, forti raffiche di vento.

Livello 2, invece, per l’Adriatico orientale e le aree adiacenti per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado.

Livello 1 per Serbia, Ungheria e Slovacchia meridionale principalmente per nubifragi e in misura minore, grandine di grandi dimensioni.

Gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 5 agosto.

Tempeste convettive da sparse a diffuse sono previste in associazione ad un profondo ciclone della medio-alta troposfera centrato sull’Italia nordoccidentale, che si sposterà verso sud-est durante la giornata. Si prevede anche che l’associato sollevamento sinottico si sposti verso est durante la giornata, coprendo gran parte dell’Adriatico e i Balcani occidentali entro la sera di mercoledì. Più vicino alla superficie, un limite frontale si estenderà dalla Polonia orientale fino alla Slovacchia occidentale, all’Ungheria, alla Croazia e al Nord Italia.

Centro Italia e Africa settentrionale

I settori centrali dell’Italia, così come parti dell’Africa settentrionale, saranno prevalentemente fuori dal sollevamento sinottico favorevole. Quindi, la copertura convettiva sarà inferiore rispetto al Mar Adriatico. Tuttavia, in una fascia dal Nord Africa fino alla Sicilia e al Centro Italia, un bulk shear da moderato a forte a 0-6km, combinato con un notevole CAPE vicino alle coste, produrrà un elevato rischio di forti tempeste.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che oggi interesserà l'Italia; prestare attenzione.