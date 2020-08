Allerta Meteo Estofex, maltempo estremo al Nord Italia: allarme grandine di grandi dimensioni, tornado, forte vento e nubifragi

Allerta Meteo – Si intensifica il maltempo al Nord Italia, già colpito da fenomeni intensi che hanno provocato danni a disagi nel weekend. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 2 per Nord Italia, Slovenia, Croazia occidentale per grandine di grandi dimensioni, tornado, forti raffiche di vento e nubifragi.

L’avviso si intende formalmente valido fino alle 8 (ora italiana) di domani, martedì 4 agosto.

Una potente depressione dei medi livelli si sposta su Spagna, Francia e Benelux oggi, mentre un’onda breve si concentra sul Nord Italia, acquisendo inclinazione negativa e iniziando il processo di cut-off. La classica impostazione per forte maltempo a sud delle Alpi. Dovrebbe essere presente un CAPE di 1000-2000J/Kg, insieme ad uno shear di 15-20m/s a 0-6km, che aumenterà ulteriormente di notte. La combinazione è solida per supercelle e forti multicelle, che potrebbero produrre grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. L’ultima minaccia sembra spostata un po’ a sud come in Toscana, mentre a nord, le possibilità di nubifragi sono alte. Lo shear dei bassi livelli di 10-15m/s nello strato 0-1km supporta tornado, anche nei Balcani occidentali.

La situazione è classificata come livello 2 con alte possibilità di forte maltempo, ma sono possibili anche eventi estremi isolati. I fattori di SREH (Storm Relative Environmental Elicity), deep layer shear e CAPE non sono così estremi. Le altezze delle basi delle nuvole sono modeste, il che aiuta gli eventi di pioggia e tornado ma potrebbe ridurre un po’ le possibilità di grandine di dimensioni molto grandi e forti raffiche di vento.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul forte maltempo che oggi colpirà il Nord Italia. Prestare massima attenzione. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: