Allerta Meteo Estofex, allarme di livello 2 per il Nord Italia: attenzione a nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forte vento sulle Alpi

Allerta Meteo – È ancora allerta maltempo al Nord Italia, dopo la frana che ieri è costata la vita a tre persone in Lombardia e i diffusi danni provocati in Piemonte da nubifragi, grandine e vento. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 2 per l’area alpina, Inghilterra meridionale, Galles, Belgio settentrionale, Paesi Bassi e Germania centro-occidentale principalmente per nubifragi e in misura minore, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 2 per la Spagna nordoccidentale principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 1 per le Isole Britanniche meridionali, Francia, Germania verso i Balcani settentrionali principalmente per forti piogge e localmente grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Tutti gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 14 agosto.

Un debole flusso dei medi livelli persiste sulla maggior parte d’Europa con l’asse di una dorsale dalle Isole Britanniche settentrionali alla Scandinavia meridionale e al Mediterraneo centrale e una debole, quasi-stazionaria depressione sulla Francia. Un pennacchio di aria calda e umida è avvolto intorno alla depressione sulla Francia dove aria secca continua a spostarsi sull’Europa orientale. Il focus principale per le tempeste convettive è una zona di convergenza davanti alla massa d’aria più calda dall’Inghilterra alla Germania centrale.

Alpi

Tempeste diurne in una massa d’aria molto umida con deboli profili CAPE e un lento movimento delle tempeste supportano nubifragi. Prevista anche grandine di grandi dimensioni a causa degli alti valori di CAPE in particolare sui versanti meridionali delle Alpi. Inoltre, non si escludono forti raffiche di vento. Si prevede che le tempeste si indeboliscano dopo il tramonto.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che oggi interesserà le Alpi; prestare attenzione. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: