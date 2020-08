Allerta Meteo, FOCUS sul forte maltempo di oggi: violenti temporali in Sardegna, al Centro e al Nord/Est

Allerta Meteo – L’ondata di maltempo che nel fine settimana ha colpito il nord, portando devastazioni diffuse, straripamenti di fiumi, gravi danni all’agricoltura, alle infrastrutture e, purtroppo, anche morti, si sta trasferendo verso le regioni centrali dove, nella giornata odierna, il maltempo si accanirà, mostrandosi localmente anche qui violento. Ancona rovesci e temporali piuttosto forti continueranno anche al Nord Est, specie su Centro Nord Veneto, Friuli venezia Giulia, aree già martoriate dalle piogge nelle ultime 48 ore, fortunatamente, maltempo in cessazioni altrove al Nord, dove saranno possibili ancora locali piogge o rovesci irregolari, ma in via di esaurimento e sempre più localizzati. Maltempo,invece, proprio i queste ore e ancora pe la mattinata, sulla Sardegna, Con rovesci e temporali diffusi, spesso forti con pericolo di qualche locale di dissesto, allagamento, in particolari tra il Cagliaritano, l’Oristanese e settori centro-orientali un genere dove sono attesi accumuli fino alle ore centrali sui 30/40 anche 50 mm localmente.

Sull’isola dovrebbe via via migliorare il tempo, però, dalle ore centrali, mentre il maltempo indugerà per tutta la giornata su gran parte del Centro, dove già sono presenti in dal primo mattino rovesci e temporali diffusi, in particolare sul Centro Nord Lazio, Centro Sud Toscana, soprattutto sull’Umbria, localmente sulle Marche e fenomeni frequenti anche sul Centro Nord Abruzzo, benchè qui in forma più irregolare. Il fronte perturbato continuerà ad arrecare rovesci e temporali per tutto il giorno su queste regioni, vendendo ad accanirsi di più Sui settori interni laziali, verso le coste centro meridionali delle Marche e soprattutto sull’Abruzzo centro-orientale. su tutte queste aree e, saranno possibili quantitativi mediamente tra i 30/40/50 mm, ma punte estreme fino a 70/90/120 mm sul Centro Est Abruzzo, area Roseto degli Abruzzi, Montesilvano, Pescara, Giulianova. Attenzione su questi settori per rischio dissesti, allagamenti e smottamenti. Continueranno rovesci e temporali anche sul resto del Centro, in giornata, con il coinvolgimento anche della Campania settentrionale, del Nord della Puglia e localmente del Nord della Sicilia, ma qui con fenomeni più irregolari. Da evidenziare, nel corso di oggi, il calo generale delle temperature anche verso il Centro Sud, dove spesso crolleranno di 10° o oltre entro sera, eccetto le aree ioniche e il Centro Sud della Sicilia, dove continuerà a fare ancora molto caldo, ma esclusivamente per oggi, poi in calo anche qui.

