Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità arancione e temporali

Un avviso di criticità idrogeologica per temporali con stato di allerta di colore arancio è stata diffusa dalla Protezione civile Fvg. Da questo pomeriggio sono numerosi i rovesci e i temporali diffusi, anche forti, tra pianura e monti, con piogge molto intense. Sulla costa si registrano vento da sud sostenuto, con possibili mareggiate.

Un analogo maltempo si prevede per domani. Il verificarsi di questi eventi potrebbe comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano.

La Protezione civile raccomanda dunque la massima vigilanza sul territorio, in particolare nelle aree adibite a campeggio e in concomitanza con eventuali manifestazioni all’aperto. Proprio per queste ragioni, numerosi sono stati gli eventi che avrebbero dovuto tenersi all’aperto e che sono stati invece cancellati.