Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per temporali e piogge intense

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una nuova allerta meteo di color giallo per criticita’ idrogeologica, valida da mezzanotte a domani mattina, a causa di temporali e piogge intense previste in regione. L’avvicinamento alle Alpi di correnti atlantiche piu’ fresche in quota – spiega la Protezione civile – determina sulla regione un aumento dell’instabilita’ atmosferica, favorito anche dalla presenza di aria calda e umida nei bassi strati. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, piu’ probabili dal pomeriggio di oggi, inizialmente sulla zona montana e in pianura, poi anche sulla costa, in prosecuzione fino alle prime ore di domani mattina. Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione civile – puo’ comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilita’ dei pendii con locali interruzioni della viabilita’ e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.