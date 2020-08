Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: instabilità e possibili forti temporali nelle prossime ore

A causa dei temporali previsti nelle prossime ore, la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’allerta meteo “gialla”, in vigore dalle 15 a mezzanotte.

Nel pomeriggio-sera di oggi sulle Alpi transiterà un fronte atlantico che, data la presenza d’aria molto calda e umida negli strati medio-bassi dell’atmosfera, favorirà instabilità, specie sui monti.

Dal pomeriggio sono possibili temporali sparsi sui monti e in serata anche in pianura. La Protezione civile non esclude qualche temporale forte.