Allerta meteo Friuli Venezia Giulia: previsti forti temporali

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha aggiornato l’avviso di criticita’ idrogeologica e idraulica per temporali diramato giovedi’, elevando il livello di stato di allerta previsto per domani da ‘giallo’ ad ‘arancione’ su gran parte della regione. In queste ore – spiega la Protezione civile – il territorio e’ interessato da condizioni di marcata instabilita’ dovute al flusso di correnti sudoccidentali in quota che precedono un fronte, previsto passare nel pomeriggio di domani. Oggi si prevedono rovesci e temporali, localmente anche forti. I temporali saranno piu’ probabili e frequenti sulla zona montana, con piogge localmente molto intense; sparsi sulla pianura, specie verso sera; isolati e meno probabili sulla costa. Domani si prevedono temporali con piogge in genere intense, piu’ probabili e frequenti nella prima parte della giornata sulla zona montana e pedemontana, successivamente anche sulle altre zone. Probabili temporali forti e piogge localmente molto intense. In serata attenuazione dei fenomeni. Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione civile – puo’ comportare diffuse situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, innalzamento dei corsi d’acqua, fenomeni di instabilita’ dei pendii con locali interruzioni della viabilita’ e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.