Allerta Meteo, il maltempo oggi si sposta al Sud: piogge e temporali tra Puglia, Basilicata e Calabria, i bollettini della protezione civile

Allerta Meteo – Il maltempo che ha colpito nei due giorni scorsi prima il Nord e poi il Centro Italia, continuerà anche nelle prossime ore estendendosi oggi al Sud, con temporali pomeridiani sparsi soprattutto tra Puglia, Basilicata e Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso i consueti bollettini evidenziando le condizioni meteorologiche avverse attese per le prossime ore. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA PER IL GIORNO 25 AGOSTO 2020

Precipitazioni:

da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie nella prima parte della giornata con fenomeni residui nelle prime ore del pomeriggio, sui settori costieri di Abruzzo centromeridionale e Molise e su Puglia, Campania orientale e Basilicata centro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Abruzzo, Molise e Basilicata e su Romagna, versante adriatico delle Marche, rilievi del Lazio meridionale, Campania meridionale e rilievi della Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in calo, localmente anche sensibile, su Puglia, Basilicata e Calabria.

Venti: localmente forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali della Sicilia; tendenti a localmente forti settentrionali in serata sulla Puglia meridionale.

Mari: molto mosso lo Stretto di Sicilia.

BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA PER IL GIORNO 26 AGOSTO 2020

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in generale rialzo, anche sensibile sulle regioni del medio e basso versante adriatico, con valori localmente elevati sulla Pianura Padana e sulle zone interne del Centro-Sud.

Venti: inizialmente forti settentrionali in serata sulla Puglia meridionale, in rapida attenuazione.

Mari: localmente molto mosso lo Ionio al largo.