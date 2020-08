Allerta Meteo, imminente sull’Italia la grande tempesta ammazza-estate: sarà un weekend di maltempo folle al Nord, allarme anche al Centro/Sud per i temporali di Lunedì 31

Allerta Meteo – L’Italia si prepara ad affrontare una grande ondata di maltempo, che stavolta sarà una vera e propria tempesta ammazza-estate: arriva a fine stagione, come molto spesso accade proprio negli ultimi giorni del mese di Agosto, in linea con la classica evoluzione della stagione. E sempre da manuale, colpirà in modo molto pesante il Nord tra Venerdì 28 e Domenica 30 Agosto, arriverà più affievolita ma sarà comunque seria al Centro nella giornata di Lunedì 31 Agosto, e poi si limiterà a lambire il Sud, dove ci saranno conseguenze molto limitate a qualche ora di instabilità, vento e un po’ di fresco nei primi due giorni di Settembre.

Intanto durante la prima fase dell’ondata di maltempo, al Centro/Sud farà molto caldo. Oggi le temperature massime hanno raggiunto +38°C a Olbia, +36°C a Cagliari, +35°C a Taranto, +34°C a Firenze, Perugia e Foggia. Tra Venerdì 28, Sabato 29 e Domenica 30 Agosto farà ancora più caldo in tutto il Centro/Sud, con temperature che in modo particolare tra Sabato e Domenica arriveranno a lambire i +40°C nelle regioni meridionali. Ma il Nord sarà pesantemente sott’acqua.

Il peggioramento inizierà nel pomeriggio di Venerdì 28 Agosto, quando la tempesta nord Atlantica inizierà a dirigersi in modo molto veemente sulle isole Britanniche:

Il fronte temporalesco interesserà in modo molto pesante la Francia, mentre al Centro/Sud Italia sarà un’altra giornata di sole e caldo. Fino al pomeriggio anche in gran parte del Nord il clima sarà molto mite, ma già dal mattino i primi temporali colpiranno la Lombardia, per poi estendersi nel pomeriggio/sera a gran parte del settentrione. La protezione civile ha già lanciato un avviso ufficiale di condizioni meteorologiche estreme.

I temporali diventeranno nel corso della giornata molto violenti su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino Alto Adige e aree più settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qualche temporale colpirà anche il resto del Piemonte e l’area del Po tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna:

Nella giornata di Sabato 29 Agosto la spinta della grande perturbazione europea arriverà addirittura sulla Spagna. L’Italia subirà una pesante risposta prefrontale con venti caldo-umidi di scirocco che scateneranno piogge torrenziali e violenti temporali su tutto il Nord Italia, in modo particolare su Alpi, Prealpi e Liguria.

I fenomeni saranno molto violenti, con piogge alluvionali su tutto l’arco alpino meridionale, quindi sul versante italiano. Cadranno oltre 150mm di pioggia con temperature in forte calo, tanto che in quota arriverà la prima neve della stagione, abbondante oltre i 2.500 metri di altitudine. Sarà una giornata eccezionalmente fredda per il mese di Agosto sulle isole Britanniche, con nevicate fuori stagione in Scozia e Irlanda, fino ai 700–800 metri di altitudine in collina.

La giornata di Domenica 30 Agosto sarà la peggiore in assoluto per il maltempo sull’Italia. La saccatura sfonderà sul Mediterraneo occidentale e determinerà due fasi di maltempo sul Centro/Nord, una persistente dal giorno precedente su Alpi e Prealpi, un’altra sull’alto Tirreno dove scorreranno violenti temporali dalla Liguria a Lazio e Umbria, passando per la Toscana che sarà la Regione più colpita. I nubifragi provocheranno pesanti allagamenti, complice la grandine e le tempeste di fulmini.

Le temperature rimarranno ancora molto alte al Centro/Sud, dall’Abruzzo e da Roma in giù, ma al Nord e in Toscana sarà una giornata tipicamente autunnale, con temperature massime inferiori ai +20°C. Esattamente la metà rispetto alle massime di Puglia, Calabria e Sicilia. Sarà una giornata molto fresca, tipicamente autunnale, su tutta l’Europa settentrionale, centrale e occidentale:

Nella giornata di Lunedì 31 Agosto, l’ultimo giorno del mese, il maltempo si sposterà verso Sud con forti temporali in Sardegna, nel Lazio, in Abruzzo e in serata anche più a meridione, verso Campania e Sicilia.

Nella stessa giornata di Lunedì, anche le temperature diminuiranno sensibilmente al Centro/Sud, nelle stesse aree colpite dal maltempo che sarà estremamente pericoloso per la formazione di una linea di convergenza estrema sul Tirreno. Tra Sardegna e Lazio i temporali saranno molto violenti, con una squall-line che determinerà imponenti Shelf-Cloud sul mare, tempeste di fulmini, tornado dalle coste verso l’entroterra e violente grandinate, in un tipico giorno d’inizio autunno dai connotati del maltempo temporale.

Infine, Martedì 1 Settembre la tempesta ammazza-estate avrà raggiunto anche il Sud. Non ci saranno fenomeni estremi come nel resto d’Italia, soltanto nella notte tra Lunedì e Martedì avremo un veloce ma intenso passaggio temporalesco nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia.

Per il resto, le temperature diminuiranno in modo particolarmente netto con forti venti settentrionali, ma lungo le coste joniche il clima rimarrà sostanzialmente estivo, sempre soleggiato con qualche breve annuvolamento proveniente dalle zone interne, e decisamente gradevole.

