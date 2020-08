Allerta Meteo Lombardia: criticità arancione per temporali, monitorati i fiumi Seveso e Lambro

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 23 di oggi, giovedì 27 agosto, e fino a domani, venerdì 28 agosto. Il Comune di Milano attiverà di conseguenza il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza.