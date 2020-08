Allerta Meteo, inizia la grande ondata di maltempo al Nord: 500mm di pioggia nelle prossime 48 ore, è allarme alluvioni [MAPPE]

Allerta Meteo – E’ iniziata stamattina la grande ondata di maltempo di fine Agosto con le prime forti piogge in Lombardia, dove sono già caduti 50–60mm di pioggia sui rilievi di Como, Lecco, Varese e Bergamo. E’ solo l’inizio della grande tempesta di fine estate: nei prossimi due-tre giorni cadranno fino a 500mm di pioggia in Friuli Venezia Giulia e fino a 400mm in Lombardia, con pesanti conseguenze sul territorio. In modo particolare tra oggi e domani avremo picchi di 350mm in Lombardia, tra varesotto e comasco, ma anche 200–250mm su tutto il resto delle Alpi centro/orientali. Attenzione alle prime forti piogge anche tra Liguria orientale e alta Toscana, fino a 150mm di pioggia tra spezzino e lucchesia, dove i fenomeni più estremi saranno comunque Domenica 30 Agosto. E’ alto il rischio nelle prossime ore di tornado, forti grandinate e allagamenti. Emblematica l’allerta meteo emanata dalla protezione civile e quella del bollettino Estofex odierno.

Al Centro/Sud, invece, continuerà a fare molto caldo fino a Lunedì/Martedì, quando le temperature crolleranno per rimanere poi su valori decisamente bassi, freschi e inferiori rispetto alle medie del periodo, per tutta la prossima settimana. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: