Allerta Meteo, grave escalation del maltempo sull’Italia: l’alluvione lampo di Verona è solo l’inizio, 1ª tempesta autunnale in atto [LIVE]

Allerta Meteo – Una grave escalation del maltempo è in atto sull’Italia: oggi, nella penultima domenica dell’estate meteorologica 2020, è iniziata la prima tempesta autunnale della stagione. Le temperature sono già crollate di oltre 10°C in meno di due ore nelle aree di Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, già colpite dal maltempo. Eppure fino al pomeriggio era stata un’altra giornata molto calda, con temperature massime tipicamente estive soprattutto al Sud e nelle zone interne del Centro con +39°C a Caltagirone, +38°C a Caltanissetta e Licata, +37°C a Orvieto e Agrigento, +36°C a Roma, Perugia, Taranto, Siracusa, Siena, Guidonia, Castrovillari, Sciacca, Augusta e Lentini, +35°C a Firenze, Foggia, Matera e Modica, +34°C a Catania, Lecce, Cagliari, Olbia, Cosenza, Crotone, Viterbo e Grosseto. Poi l’alluvione lampo di Verona, dove la massima era stata di +32°C e la temperatura a metà pomeriggio è crollata a +19°C sotto la tempesta: il primo evento estremo di questa tempesta, che poi s’è estesa a tutto il Veneto colpendo il vicentino e Padova, dove sono caduti 45mm di pioggia in città.

Domani, Lunedì 24 Agosto, il maltempo si estenderà a gran parte del Centro e ad alcune zone del Sud, con violenti temporali soprattutto su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Massima attenzione. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: