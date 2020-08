Allerta Meteo, dopo il caldo si scatena il maltempo: allarme per stasera, temporali violentissimi con grandine e tornado al Nord

Allerta Meteo – Dopo i primi temporali anche localmente devastanti accorsi ieri su diverse aree del Nord, soprattutto sul Piemonte centro orientale, ma forti temporali anche lungo l’Appennino sebbene qui in forma più localizzata, nella giornata odierna entrerà ancora più nel vivo l’attività temporalesca che poi si accanirà ulteriormente nel corso di lunedì e probabilmente fino a martedì-mercoledì, peraltro estendendosi a gran parte del paese. In questa sede, tuttavia, dettaglieremo essenzialmente sul maltempo che dovrebbe intervenire nel pomeriggio, specie secondo, e poi soprattutto della sera. In queste ore mattutine il tempo sta trascorrendo in gran parte stabile sul paese, ancora con tanto caldo, salvo addensamenti e rovesci o anche temporali su basso Veneto, essenzialmente Polesine, localmente sui settori orientali della Romagna, più intensi e diffusi su Alpi e Prealpi Carniche e sul Friuli in genere.

Nelle ore pomeridiane, è atteso un peggioramento diffuso su tutti i settori alpini e prealpini, in particolare tra il Nord Est Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, fino alle Dolomiti e alle Alpi Carniche con temporali ricorrenti e spesso forti. Temporali forti anche sul Cuneese, specie sui settori montuosi, qualche temporale sull’alto Adriatico in mare, localmente sulle coste della Venezia Giulia, e sparsi sui settori centro-occidentali del Piemonte, anche verso l’Emilia Romagna. Locali temporali possibili lungo l’Appennino centro-meridionale, dall’ Umbria, Marche, Est Lazio, all’Abruzzo, Molise e sulle aree interne centro settentrionali campane. Prevarranno il sole e naturalmente il caldo, tanto caldo sul resto dei settori, soprattutto centro meridionali, sebbene oggi con 2/3°C in meno in via generale, con massime diffuse sui +33/+37°C e punte estreme fino a +38 e +39°C, specie sulle Isole maggiori e su qualche area interna del Sud peninsulare.

Attenzione in per l’irruzione di un nucleo temporalesco in serata su diverse aree del Nord, in particolare, sono attesi temporali forti e violenti per il corso della sera, soprattutto sul Piemonte centro-orientale, specie verso la parte meridionale tra il Cuneese occidentale, l’Astigiano, l’Alessandrino, poi sulla Lombardia un po’ tutta, ma in particolare sulla parte centro-meridionale, specie in provincia di Pavia, e temporali forti verso il Piacentino, il Parmense, il Nord Genovese e la pianura Padana centrale. Attenzione su queste aree, colorante in rosso porpora e rosso più vivo, per possibili fenomeni violenti, nubifragi e colpi di vento intensi: attesi tra 60 e 100 mm in unità di tempo ridotta, quindi con rischio disseti. Temporali forti e diffusi verso il Trentino Alto Adige, Ovest e Nord Veneto, in particolare sulle Dolomiti e sul Friuli, anche su queste aree con temporali localmente violenti.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: