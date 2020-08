E’ di nuovo allerta in Sardegna per le temperature, che nei prossimi giorni raggiungeranno valori massimi molto elevati. La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso per condizioni meteo avverse a partire da domani alle 12 e fino a venerdì sera. L’ondata di calore colpirà tutta l’Isola e in particolare la parte centro-occidentale e settentrionale.