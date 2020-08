La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondate di calore per le giornate del 13 e 14 agosto. Il bollettino prevede rischio incendi arancione e ondate di calore livello 1 per giorno 13 e livello 2 per giorno 14, con temperatura massima di +36°C.