Allerta Meteo Veneto: instabilità in aumento, rischio forti temporali oggi e domani

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha segnalato la criticità per rischio temporali, in particolare per i bacini Piave pedemontano ed Alto Piave. Domani, 23 agosto, l’allerta gialla e la criticita’ si estenderanno ai seguenti bacini veneti: Alto Piave, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone. Inoltre, livello di attenzione rinforzato per colate detritiche con riferimento a Borca di Cadore. Le prescrizioni sono valide dalle ore 14.00 di oggi, 22 agosto, fino alle ore 24.00 di domani, domenica 23 agosto.

Dalle ore centrali di oggi si prevede un aumento della probabilita’ di rovesci e di temporali sparsi, con possibili fenomeni locali intensi. A partire dal pomeriggio di oggi, specie sulle Dolomiti, sono attesi rovesci e temporali, sparsi e locali, tra Prealpi e Pedemontana orientali.

Una nuova fase di instabilita’ attraversera’ il Veneto domani pomeriggio, domenica 23 agosto, con rovesci e temporali sparsi, ma non sono da escludere fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate locali).