Allerta Meteo Veneto, stato di attenzione per possibili temporali

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio con previsione di instabilita’ con rovesci e possibili temporali anche forti, il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso un avviso di criticita’ idrogeologica decretando lo stato di “attenzione” in tutti i bacini idrografici del Veneto, da oggi sino alle 6.00 di sabato 15 agosto. Il promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale che ha interessato la regione fino a mercoledi’ e’ in fase di indebolimento giovedi’ 13 e lascera’ spazio venerdi’ 14 al passaggio di una veloce ondulazione ciclonica, con aria piu’ fredda in alta quota.

Tra giovedi’ 13 e venerdi’ 14 tratti di instabilita’, con dei rovesci e temporali specie nelle ore pomeridiane e serali. Giovedi’ i fenomeni saranno piu’ locali e piu’ probabili sulle zone montane e pedemontane, venerdi’ l’instabilita’ sara’ piu’ diffusa. Saranno possibili locali temporali intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate), giovedi’ specie sulle zone montane e pedemontane, venerdi’ su tutta la regione.