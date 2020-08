Allerta Meteo Veneto: forti temporali di calore, dichiarato lo stato di attenzione

In considerazione delle previsioni meteo, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica che conferma la possibilità di forti temporali di calore nelle ore pomeridiane e serali di oggi.

Visti i fenomeni meteorologici previsti il centro funzionale della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione, fino alla mezzanotte di mercoledì per criticità idrogeologica in riferimento ai bacini dell’Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini.

Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti, e la possibilità di innesco di colate rapide specie nella zona a cui fa riferimento l’allerta.