Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per forti temporali fino a domani

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, riferita allo scenario per temporali forti, decretando lo stato di “attenzione” (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni), da oggi sino a tutto martedì 4 agosto, in tutti i bacini idrografici del Veneto.

Queste le previsioni: dal pomeriggio odierno, 3 agosto, e fino a gran parte di martedì 4, precipitazioni a tratti abbastanza diffuse e a prevalente carattere di rovescio o temporale; saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento) e in alcuni casi quantitativi di precipitazione consistenti.