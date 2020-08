Un alpinista di cui non sono ancora note le generalità è morto sulla via normale alle Grandes Jorasses, al Reposoir, a quota 3450 metri circa, in Val d’Aosta, dopo essere scivolato lungo il ghiacciaio.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30, con gli operatori del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entreves che stanno procedendo al recupero del cadavere.