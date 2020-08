Alpinisti bloccati dal maltempo a 4000 metri sul Castore: soccorsi in azione, falliti tentativi di avvicinamento in elicottero

Intervento del Soccorso alpino valdostano in corso per aiutare alpinisti bloccati a 4000 metri sulla Ovest del Castore. Si è tentato più volte un avvicinamento in elicottero, con esito negativo a causa delle condizioni meteo avverse. Si procede con una squadra via terra composta da due tecnici specializzati di soccorso alpino e da due tecnici del Soccorso alpino valdostano.

Le guide, utilizzando tecniche di progressione alpinistica e il supporto della tecnologia fornita dal Gps, stanno cercando di raggiungere gli alpinisti. Le difficoltà maggiori sono dovute alla scarsa visibilità in quota e alla natura impervia della zona in cui si sono portati gli alpinisti in difficoltà, per un errore nel percorso di salita, forse dovuto alla nebbia. I soccorritori operano su una parete che presenta uno sviluppo quasi verticale su ghiaccio e roccia.