Ambiente, Costa: “Vincere insieme la sfida della costruzione ‘green’ “

“Oggi e’ una bella giornata perche’ inizia Festambiente 2020, manifestazione che mi ha visto partecipe altre volte. Gli elementi che hanno sempre contraddistinto Legambiente sono stati la partecipazione concreta, la partecipazione reale sul territorio, anche una partecipazione vigorosa, colorata, forte che anche messo, talvolta, alle strette il mondo della politica. Non posso chiaramente non rammentare momenti di confronto e dialogo anche su posizioni diverse, questo valorizza l’azione di Legambiente che apprezzo molto proprio perche’ non ha paura di dire quello che pensa. Adesso abbiamo da vincere insieme la grande sfida di una costruzione green dei prossimi anni”.

Cosi’, in un messaggio al giorno inaugurale di Festambiente a Rispescia (Grosseto), il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Abbiamo l’occasione unica e la partecipazione del mondo ambientalista e delle associazioni come Legambiente che hanno una storia e una spina dorsale robusta particolarmente apprezzata non solo da me ma da tutto il mondo della politica – aggiunge -. Questo e’ il momento di confrontarsi, di approfondire il dialogo e di crescere insieme per quello che saremo in grado di costruire nei prossimi mesi per i prossimi anni. Vi auguro buon lavoro e sono contento che possiate gia’ da Grosseto iniziare questa riflessione e proseguirla insieme nei prossimi mesi”.