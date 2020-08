Ambiente: da Fdi un gelato in regalo a chi raccoglie plastica e vetro

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Un gelato in regalo a chi raccoglie plastica e vetro. E’ l’iniziativa di Fratelli d’Italia, lanciata questa mattina dal presidente del partito, Giorgia Meloni. “In questo agosto -spiega- abbiamo deciso di allestire, anche grazie alla collaborazione del’Associazione nazionale gelatieri italiani che ringraziamo, degli stand vicino alle spiagge nei quali sarà possibile avere in regalo un gelato, una granita, rigorosamente tricolori, in cambio di plastica o vetro raccolti sulle nostre spiagge, per aiutare a preservare la bellezza dei nostri mari e per aiutare a sensibilizzare l’opinione pubblica su tema importantissimo”

“Che non si risolve -insiste la leader di Fdi- aumentando il costo della plastica, che significa solamente far chiudere le aziende e far perdere posti di lavoro, ma si risolve solo affrontando seriamente la questione con incentivi di riconversione alle imprese e con la sensibilizzazione dell’opinione pubblica”.