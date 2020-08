“E’ ancora viva!”: dichiarata morta a 81 anni, tenta di scappare dall’obitorio

Si chiama Zinaida Kononova, ha 81 anni ed era stata ricoverata in ospedale a Kursk a causa di un’ostruzione intestinale e ha dovuto subire un intervento chirurgico. Secondo i media locali russi, le cose sono però andate storte e i medici l’hanno dichiarata morta. La salma, o presunta tale, è stata trasferita all’obitorio. La mattina successiva un impiegato ha trovato Zinaida sul pavimento dell’obitorio. Era caduta cercando di scappare dalla barella su cui giaceva. La signora è stata immediatamente portata nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale. “È ancora viva”, ha dovuto riferire l’ospedale in una bizzarra telefonata a Tatiana Kulikova, una nipote della donna.”Ero felice che fosse ancora viva, ma non capivo come potesse accadere”, ha detto Tatiana. Successivamente si è scoperto che i medici avevano già mandato la donna all’obitorio dopo un’ora e venti minuti, invece che dopo due ore come prescritto dall’ospedale. Ora rischiano di incorrere in una sanzione e il governo regionale ha avviato un’indagine. La signora Zinaida, però, è purtroppo morta meno di una settimana dopo. “Dopo una nuova operazione all’inizio si sentiva bene, ma poco dopo è morta improvvisamente“, riferiscono i media locali.