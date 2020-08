Anziano scomparso nel lodigiano, trovato morto nell’Adda

I vigili del fuoco di Lodi hanno cercato per tutta la notte, nel fiume Adda a Maleo (Lodi), Marcello Carminati, 71 anni, ex dipendente in pensione del Comune di Maleo, molto conosciuto in zona. L’allarme per la scomparsa e’ stato dato stanotte dalla sua famiglia. La bicicletta dell’uomo è stata ritrovata in riva al fiume Adda all’altezza del ponte Salvo D’Acquisto lungo la ex statale 234. La bicicletta era all’inizio di un sentiero scosceso che porta direttamente sulla sponda: nel suo cestino sono stati ritrovati la canottiera dell’uomo e il suo portafogli con i suoi documenti. Sul posto anche i carabinieri di zona.

Da poco, per coadiuvare le ricerche, è atterrato anche un elicottero dei vigili del fuoco al campo sportivo di Maleo che, raccolte le informazioni sull’uomo e sui luoghi, sorvolerà l’intera zona in perlustrazione. Contemporaneamente, sono attesi sul posto anche due gommoni dei vigili del fuoco per scandagliare chilometri di fiume tra basso lodigiano e cremonese.

AGGIORNAMENTO:

Marcello Carminati è stato ritrovato morto. Il cadavere e’ stato avvistato da un elicottero dei vigili del fuoco arrivato sul posto a meta’ mattinata. E’ stata la moglie, che non l’ha visto rientrare ieri sera, a lanciare l’allarme. Immediate le ricerche nella zona dell’Adda dove e’ stata ritrovata la sua bicicletta con i suoi effetti personali. Poi l’avvistamento del corpo nel fiume. Il pensionato, ex dipendente del Comune di Maleo e molto conosciuto in paese, lascia anche due figlie. Il sindaco di Maleo Dante Sguazzi lo ricorda come una persona “affabile, loquace, gentile con tutti”.