Arquata del Tronto, grande masso sulla SS Salaria: nessun ferito

Un masso di dimensioni molto grandi è caduto nella tarda serata di ieri da un costone di roccia lungo la Statale Salaria nel territorio di Arquata del Tronto, zona dell’Ascolano compresa nel cratere sismico. Fortunatamente il grosso masso (lunghezza circa 5-6 mt, altezza 1,5 mt per 3 mt di spessore) è precipitato in un momento in cui non transitavano autovetture e dunque non ha provocato danni a persone ma ha ingombrato quasi un’intera corsia.

Il fatto è avvenuto nel tratto tra Trisungo e la zona industriale di Pescara del Tronto lungo la carreggiata in direzione Roma. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento sulla strada si procede a senso unico alternato.

Dopo la caduta del grande masso sulla Salaria ad Arquata del Tronto, i vigili del fuoco, insieme ai tecnici Anas, stanno compiendo verifiche sul costone di roccia per accertare se vi siano altre criticità. Il masso è precipitato dopo aver divelto la rete di protezione.

Sul posto si opera anche per ripristinare la circolazione, sgombrando al più presto l’ostacolo dalla carreggiata probabilmente con mezzi Anas, forse una pala meccanica o un martellone per frantumare il blocco. Se verranno riscontrate criticità a monte si valuterà la realizzazione di barriere di protezione. Nel frattempo il senso unico alternato semaforico rimarra’ fino a quando la zona non sara’ rimessa in sicurezza.