Spettacolo nel mare della Calabria: due balene salutano la Costa Viola, le bellissime immagini da Bagnara [VIDEO]

Nel mare di Bagnara, in provincia di Reggio Calabria, è andato in scena uno spettacolo fantastico. Protagoniste due balene che hanno salutato la Costa Viola nuotando vicino alla superficie. Nelle splendide immagini che trovate nel video in fondo all’articolo e risalenti al 28 agosto scorso, una delle due balene delizia le persone a bordo di un’imbarcazione con un bellissimo “getto d’acqua”, che altro non è che il suo “respiro”. Tutti i cetacei, infatti, presentano sul dorso una narice o due narici che utilizzano per espirare l’aria che hanno introdotto nei polmoni durante la respirazione. Poiché si tratta di aria molto umida, il vapore acqueo a volte condensa a contatto con l’aria e dà l’impressione di essere un getto d’acqua, anche consistente.