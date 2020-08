Chi è Barbara Hepworth e perchè Google le dedica un bellissimo Doodle animato

Google dedica oggi un bellissimo Doodle animato a Barbara Hepworth: il doodle è visibile in Italia, Grecia, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamà, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Repubblica Dominicana, Portorico e Lituania. Era infatti proprio il 25 Agosto del 1939 quando Barbara Hepworth, nata il 10 Gennaio 1903 a Wakefield in Inghilterra, arrivò nella piccola cittadina costiera di Saint Ives, dove si stabilì, realizzò il suo studio e visse per il resto della sua carriera fino alla morta del 20 maggio 1975. Scultrice straordinaria, è stata una dei più grandi interpreti della “scultura diretta”, una tecnica in cui la qualità della scultura è molto influenzata dalla qualità delle materie prime.