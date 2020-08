Barca si rovescia: la Guardia Costiera salva 5 turisti, tra cui una donna incinta e una bambina

Erano a bordo di un natante preso a noleggio a Capraia, al largo di Livorno, quando l’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua e si è rovesciata. È la brutta avventura vissuta da cinque turisti – quattro adulti e una bambina – fortunatamente salvati dalla Guardia Costiera, che con il proprio mezzo ha raggiunto dopo pochi minuti i naufraghi. Le attenzioni si sono subito rivolte verso la donna in gravidanza e la bambina, entrambe recuperate a bordo del mezzo dei soccorritori e subito condotte nel porto di Capraia, per l’assistenza da parte del 118 già sul posto ad attenderle.

I militari sono poi tornati sul luogo dell’affondamento per recuperare gli altri naufraghi, che nel frattempo erano riusciti a guadagnare la riva. Ricondotti in porto ed affidati alle cure mediche, sono comunque tutti apparsi in buone condizioni di salute. Da una prima ricostruzione dell’incidente, pare che il natante abbia iniziato a imbarcare acqua a causa della mancata apertura dei tappi di autosvuotamento e durante la manovra di virata per rientrare in porto abbia imbarcato ulteriore peso che ne ha provocato il capovolgimento.