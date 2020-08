Batteriosi del kiwi nel Lazio, la Coldiretti incontra la Regione

Sulla batteriosi o virosi che ha colpito alcune piantagioni di kiwi a Latina, Coldiretti Lazio ha chiesto ed ottenuto un incontrato con l’assessore regionale all’Agricoltura, Enrica Onorati, per trovare una soluzione ad un problema che non può mettere a rischio una delle eccellenze dell’agricoltura dell’Agro pontino. La Regione Lazio si sta interessando al problema da tempo. Le sperimentazioni su alcuni campioni sono già iniziate lo scorso anno con il coinvolgimento del servizio fitosanitario regionale e di alcune Università e proseguiranno per individuare la causa.

Un’attenzione che la Pisana sta rivolgendo non solo alla nostra regione, ma a livello nazionale con la creazione di una cabina di regia, per dar vita ad una ricerca interdisciplinare. A tal fine saranno utili le esperienze già maturate da altre Regioni interessate dallo stesso problema, per consentire ai diversi ricercatori di confrontarsi, anche in merito alle prove sperimentali di campo. “Il problema esiste – dice il direttore di Coldiretti Latina, Carlo Picchi- e non va sottovalutato, ma non bisogna creare allarmismi. La Regione è al corrente della situazione e già dallo scorso anno ha dato il via alla sperimentazione. Riteniamo opportuno attendere prima i risultati della ricerca in corso, per poter procedere con una soluzione appropriata. Nell’incontro che abbiamo richiesto e avuto oggi alla Pisana, abbiamo dato la nostra disponibilità a fornire tutti i dati necessari alla ricerca”.

Un settore, quello della coltivazione dei kiwi, che a Latina rappresenta una vera e propria eccellenza con oltre 12 mila ettari di terreno coltivati e oltre 4 milioni di quintali di kiwi raccolti all’anno per un valore di oltre 500 milioni di euro annui. Rappresenta così circa il 60 per cento della superficie coltivata. Ad essere interessata dalla problematica, ad oggi, è solo una parte esigua delle piantagioni di Latina. “La Regione Lazio – aggiunge il presidente di Coldiretti Latina, Denis Carnello – auspica di risolvere quanto prima la questione. Siamo fiduciosi della ricerca che si sta svolgendo e certi che in tempi rapidi si arriverà ad una risoluzione valida del problema, tale da non compromettere le nostre coltivazioni”.