Beirut, bilancio sale a 135 morti e 5 mila feriti: dubbi sulle cause dell’esplosione, “è tutto distrutto, mai visto qualcosa del genere” [FOTO e VIDEO]

E’ deserta Beirut il giorno dopo la tragica esplosione che ha causato 135 morti, 100 dispersi, 5.000 feriti e 300.000 sfollati. Una tragedia. Non solo: adesso, in seguito alla completa distruzione del silo da 120.000 tonnellate situato vicino al porto della capitale Beirut, luogo in cui è avvenuta la devastante deflagrazione, il Paese ha meno di un mese di riserve di grano.

Secondo l’Agenzia delle nazioni unite per l’agricoltura e l’alimentazione, Fao, il paese avrà a breve termine “un problema nella disponibilità di farina”, portando allo stremo la popolazione già colpita dalla crisi economica dovuta alla pandemia di coronavirus. La distruzione del porto di Beirut, principale scalo merci del Libano, ha messo a rischio anche la possibilità di importare derrate alimentari e materie prime. Prima dell’esplosione 13 navi portacontainer avrebbero dovuto attraccare nel porto entro i prossimi 30 giorni. In base a quanto riferito dal ministro Najjar, le navi saranno dirottate verso Tripoli, seconda città del Libano, e anche verso i più piccoli porti di Sidone e Tiro. Il Libano si affida a importatori privati per acquistare grano dall’Ucraina, dalla Russia e da altri Paesi europei.

Il governo libanese ha dichiarato Beirut citta disastrata, decretando, inoltre, lo stato di emergenza nella capitale per due settimane. Lo annuncia il ministro dell’Informazione Manal Abdel Samad al termine di una riunione dell’esecutivo all’indomani dei due potenti esplosioni. Abdel Samad ha riferito che il mantenimento della sicurezza a Beirut è affidato all’Esercito.

Esplosione innescata da fuochi artificio e nitrato d’ammonio



Secondo vari esperti, a innescare la spaventosa esplosione che ha devastato Beirut sarebbero stati insieme fuochi d’artificio e nitrato d’ammonio. La portata dei danni, che dal porto sono arrivati a chilometri di distanza, è simile a quella di altre detonazioni in cui è stato utilizzato il prodotto chimico, comunemente usato come fertilizzante agricolo. La sostanza tuttavia non esplode senza una fonte di accensione. In questo caso, gli esperti ipotizzano tutto sia partito da un incendio sviluppatosi da fuochi artificiali stoccati al porto. Nei video dei momenti iniziali del disastro si vedono infatti lampi di luce nel fumo, proprio prima della detonazione maggiore. Questo mostra il coinvolgimento dei fuochi artificiali, secondo Boaz Hayoun, proprietario del gruppo israeliano Tamar che lavora a stretto contatto con il governo del suo Paese su certificazioni e sicurezza degli esplosivi.

Citando lampi di luce, suoni di scoppi e fischi, spiega che “è un comportamento specifico dei fuochi d’artificio, con la trasformazione da un lento incendio a un’esplosione massiccia”. Analoga la valutazione di Jeffrey Lewis, esperto di missili al Middlebury Institute of International Studies di Monterey, California: “Sembra un incidente”, “con un incendio che precede l’esplosione, che non è un attentato, alcuni video mostrano munizioni che scoppiettano, esplodono”, “è molto comune vedere incendi che fanno detonare esplosivi”. La nube bianca potrebbe essere legata alla condensa, comune nelle esplosioni in condizioni umide, ha spiegato Lewis. Le nubi arancioni invece paiono dovute al gas diossido di azoto rilasciato dopo un’esplosione che coinvolge nitrato.

L’ipotesi B: “Esploso un deposito di armamenti”

Non tutti però sono convinti di questa versione, tra i tanti anche l’esplosivista Danilo Coppe il quale dà all’Adnkronos questa sua interpretazione nel commentare l’esplosione di ieri a Beirut. “Non credo assolutamente all’esplosione di 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio. Credo sia stato un deposito di armamenti, ce n’era molto meno di esplosivo ma ad alto potenziale. Il nitrato di ammonio, poi, da solo non fa quasi nulla, bisogna che sia catalizzato con qualche altra sostanza: e comunque se fossero state 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio sarebbero stati cento container, ma in quel caso non ci sarebbe stata una esplosione simultanea e avremmo avuto un fumo giallo chiaro mentre era color mattone tendente al rosso, colori che indicano più chiaramente la presenza di litio e in parte di sodio. E il litio sotto forma metallica è utilizzato per esempio come propellente per i razzi di guerra, missili militari”.

“Tra uno dei tanti filmati amatoriali ce n’è uno dove si sente un padre di famiglia che continua a dire ‘Oh my God, oh my God’ e poi gli arriva l’onda in casa e ferisce la donna che era con lui. Dal momento in cui dalla finestra vede il fungo che sviluppa al momento in cui arriva l’onda passano dieci, dodici secondi. Il che implica che il signore si trovasse a quattro chilometri di distanza. Se, nonostante fosse tanto lontano – continua l’esperto di esplosivi- gli sono arrivati i kilopascal sufficienti a sfondargli i vetri e a fargli cadere i quadri, vuol dire che c’era una sovrappressione dell’aria, un cosiddetto spostamento d’aria che era di circa cinque, sei kilopascal. Bastavano quindi circa otto, dieci tonnellate di esplosivo ad alto potenziale per fare il danno che è stato fatto. Non è questione di 2700 tonnellate, quindi”.

“Credo poco agli incidenti quando si parla di depositi militari – spiega in conclusione – E’ più facile che una cosa del genere succeda a seguito di un intervento umano erratissimo, quindi dovuto o a stupidità o a dolo. Fra la prima esplosione e la seconda più grande si vede un fabbricato con dentro qualcosa che scoppietta: sono munizioni, proiettili quelli che partono. Non fuochi d’artificio che prima di scoppiare fanno il fischio. Lì sono colpi secchi, tutti uguali: prima esplosione, incendio, le munizioni alzano la temperatura del locale fino al raggiungimento della temperatura critica per far esplodere la massa di armamenti che era stoccata lì”.

Unicef: “Preoccupazione per i bambini coinvolti”

”L’Unicef è molto scosso per la perdita di vite causata dalle terribili esplosioni in Libano. L’Unicef è preoccupato per la presenza di bambini tra le vittime e sa che i sopravvissuti sono traumatizzati e sotto shock. I nostri cuori sono con i bambini e le famiglie coinvolti, soprattutto coloro che hanno perso i propri cari. Auguriamo una ripresa rapida ai feriti”. Così Yukie Mokuo, Rappresentante Unicef in Libano, ha commentato la terribile esplosione avvenuta nella giornata di ieri a Beirut.

”Gli operatori dell’Unicef a Beirut non sono rimasti indenni. – ha specificato Mokuo – Uno dei nostri colleghi ha perso sua moglie, 7 colleghi riportano ferite e decine delle loro case sono state danneggiate. La maggior parte dei nostri colleghi, come la maggior parte delle persone in Libano, è in stato di shock”. ”L’Unicef si sta coordinando strettamente con le autorità e i partner sul campo per rispondere ai bisogni, tra cui anche quelli degli operatori sanitari e altri operatori. Abbiamo fornito acqua potabile allo staff al porto di Beirut e stiamo supportando il Ministero della Salute Pubblica per estrarre ciò che resta dei medicinali e dei vaccini da un magazzino del porto. I partner per la protezione dei bambini stanno fornendo supporto psicosociale ai bambini colpiti in città. Nei prossimi giorni, aumenteremo i nostri sforzi per raggiungere le famiglie che hanno bisogno con l’assistenza necessaria”.

Purtroppo la catastrofe di ieri si va ad aggiungere ad una crisi già terribile per la popolazione libanese, dovuta al collasso economico e all’aumento dei casi di Covid-19. Gli ospedali erano già molto affollati. E in una situazione così drammatica ‘‘l’Unicef conferma il suo impegno al fianco del popolo libanese, le autorità e tutti i partner sul campo. Siamo operativi e faremo tutto il possibile per fornire l’assistenza necessaria oggi e nei giorni a venire”, conclude il rappresentante Unicef. ”Mi unisco al cordoglio espresso dal Direttore Generale dell’Unicef, Henrietta Fore, per la dolorosa perdita di vite umane in seguito alle terribili esplosioni in Libano. Porgo le mie più sincere condoglianze alle famiglie dei defunti e siamo vicini ai feriti e ai bambini coinvolti in questa terribile tragedia. L’Unicef Italia è sempre stato al fianco dell’Unicef Libano, sostenendo diversi progetti, soprattutto in risposta alla crisi dei rifugiati siriani nel paese e a sostegno della popolazione ospitante”, ha dichiarato il Presidente dell’Unicef Italia, Francesco Samengo.

La testimonianza italiana: “Boato mai sentito, alloggi spazzati via”

“Un grande spavento” per tutti mentre il militare italiano rimasto ferito nell’esplosione di ieri al porto di Beirut ha riportato una “frattura alla mano”. All’indomani della tragedia avvenuta ieri, il tenente colonnello Marco Mele, portavoce del contingente italiano in Libato, spiega a Sara Di Sciullo per l’Adnkronos che i 12 militari italiani, che ieri si trovavano a Beirut e che sono impiegati nel Reggimento gestione aree di transito, responsabile dell’entrata ed uscita di uomini, mezzi e materiali da e per il Libano, sono stati trasferiti nella base di Shama dove sono “arrivati stamattina all’alba”. “Il militare che è rimasto ferito è ora nella base di Shama. Ieri è partito un convoglio con medici, psicologi e l’assetto Cbrn per il rischio chimico-biologico-radiologico-nucleare a titolo precauzionale – racconta il tenente colonnello Mele – I soldati erano muniti di dpi, vista la crescente emergenza Covid qui in Libano, nel rispetto di tutte le procedure sanitarie, per soccorrere il ferito. Il militare, insieme agli altri 11 militari che si trovavano nella base al porto di Beirut, è stato trasportato qui a Shama. Sono arrivati alle prime luci dell’alba”. “Il militare ha riportato una frattura alla mano, per gli altri c’è stato un grosso spavento – sottolinea – Lo spostamento a Shama è stato necessario non tanto per ragioni di sicurezza, quanto per il danneggiamento degli alloggi dove risiedevano: la struttura è stata spazzata via dall’onda d’urto. Sono stati portati via, in sicurezza, anche il materiale, le armi e i mezzi“.

“C’è stato uno stretto coordinamento con le forze di sicurezza e le forze armate libanesi – sottolinea il portavoce del contingente italiano in Libano – La collaborazione e il dialogo, forti di anni di missione Unifil, hanno funzionato. Ci ha inorgoglito la telefonata del ministro della Difesa Lorenzo Guerini al comandante del contingente italiano in Libano, generale Andrea Di Stasio, e al comandante della missione bilaterale italiana, generale Luciano Antoci per sincerarsi delle condizioni del nostro contingente e del militare ferito. Abbiamo sentito la vicinanza del governo”.

Il tenente colonnello Mele, al momento dell’esplosione, si trovava nella base di Shama, “a circa 90 km di distanza, ma si è sentito subito che il rumore era atipico. Non abbiamo pensato ad attacchi, le notizie sono subito arrivate dai media libanesi”. Ciò che i militari che si trovavano a Beirut ricordano “è il suono di un boato che non si era mai sentito prima. Il forte boato e l’onda d’urto“, racconta il tenente colonnello Mele secondo il quale non a caso qualcuno ha ricordato Hiroshima e Nagasaki.

“Ad esplodere, hanno detto le autorità libanesi, 2750 tonnellate di nitrato di ammonio stoccate in un deposito e sulle cause dell’esplosione stanno indagando le autorità libanesi”, precisa il portavoce del contingente italiano. “Proseguiamo la missione Unifil e il Comando operativo di vertice Interforze è al lavoro per garantire in tempi brevi la piena operatività logistica all’interno dello scalo di Beirut“, spiega il tenente colonnello Mele. Il ferito fa infatti parte del Reggimento gestione aree di transito di Bellinzago Novarese, che si occupa di transiti in entrata e uscita di uomini, mezzi e materiali da e per il Libano. Il contingente Unifil è composto da 3800 caschi blu di 16 nazioni. Di questi più di mille sono italiani, 450 dei quali della Brigata Sassari. Alla guida del contingente italiano c’è il generale della Brigata Sassari Andrea Di Stasio.

L’operatrice di Save the Children: “Terribile, famiglie senza ricovero”

“E’ stato devastante. Non ho parole per descrivere quello che è successo. Sento un dolore enorme e penso alle migliaia di persone che hanno perso tutto, che non hanno più una casa. Intere famiglie che non sanno più dove andare. Faccio un lavoro umanitario e ogni giorno sono abituata a confrontarmi con le sofferenze, in particolare dei bambini e delle loro famiglie, ma quello che è successo supera ogni immaginazione. In Libano siamo abituati a non lamentarci, siamo abituati a dover lottare ogni singolo giorno, ma quello che è successo è devastante per tutti”. Così Nour Wahid, 26 anni, che da cinque anni lavora per Save the Children in Libano, ha raccontato come ha vissuto in prima persona le esplosioni nella capitale libanese.

“Avevo appena lasciato l’ufficio e sono tornata a casa e pensavo alle tante cose che ancora avevo da fare. I miei cinque nipoti stavano giocando sul balcone di casa come in un giorno qualsiasi. Poi ho sentito un rumore, come se fosse un terremoto. Eravamo terrorizzati, i bambini urlavano, mia sorella voleva scappare ma la porta di casa è letteralmente volata via. Sentivamo la gente urlare, sentivamo grida venire da lontano. Poi è arrivata la seconda esplosione, quella devastante. E’ venuto giù tutto, le finestre si frantumavano, attorno a noi edifici completamente distrutti. Per strada tantissime persone stese a terra, feriti. Grida e spavento ovunque. Anche la nostra casa è stata fortemente danneggiata e ora neanche noi sappiamo dove andare. I mie nipoti erano tutti feriti, siamo corsi in ospedale ma era il caos totale e ci dicevano che non potevamo portarli dentro perché i feriti erano troppi e dovevano dare priorità alle persone in condizioni più gravi”, ha raccontato Nour.

“Oggi in città c’era solo silenzio. L’unico rumore era il rumore delle persone che cercavano di riparare le proprie case. La gente è senza parole, le persone sono rassegnate. Sono tutti sotto shock, non credono che a quello che è successo. Dopo la crisi economica e il Covid-19 ora anche questa tragedia. C’è solo grade tristezza in giro. La gente ha bisogno d’aiuto ma allo stesso tempo ognuno vuole piangere da solo. Io sono ancora scioccata. Penso solo di essere fortunata ad essere ancora viva. Penso al mio collega che è rimasto in ufficio e che poteva morire quando la finestra si è staccata proprio sulla sua scrivania”, ha concluso.