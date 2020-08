Bimba di 2 anni cade dal terzo piano a Vicenza: è grave

Una bambina di 2 anni e mezzo è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza a causa delle ferite riportate dopo essere caduta dal terzo piano della sua abitazione a Piovene Rocchette, comune dell’Alto Vicentino.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione la piccola, eludendo per un attimo la vigilanza dei genitori, sarebbe salita su una sedia, forse con l’obiettivo di guardare in basso, ma si è sporta troppo, precipitando nel vuoto.

La caduta, avvenuta da un’altezza di almeno 6-7 metri, non è stata tragica per il fatto che l’impatto è avvenuto sull’erba del giardino condominiale. Dopo l’allarme lanciato dagli stessi congiunti sul posto è giunta un’ambulanza dell’ospedale di Santorso e quasi in contemporanea l’elisoccorso che ha poi trasportato la bambina nel reparto di terapia intensiva neonatale del San Bortolo, dove è tuttora ricoverata. Sul posto anche i carabinieri che stanno ricostruendo l’episodio.