Paura in alcune zone di Roma, misterioso boato nella notte: terremoto o boom sonico?

Un misterioso boato è stato avvertito intorno alla mezzanotte a Roma. Si è pensato da subito ad una scossa di terremoto, ma i sismografi dell’INGV non hanno registrato alcun sisma. Il forte rumore che ha preoccupato i residenti, dunque, potrebbe essere altro, forse il boom sonico causato da un aereo militare, ovvero il suono prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d’urto create da un oggetto che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono. Un episodio simile era già accaduto qualche settimana fa, precisamente il 30 luglio 2020 e non è insolito nei cieli italiani.