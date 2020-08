Incidenti montagna, cade in un crepaccio sul Monte Bianco: morto

Un alpinista belga di 30 anni e’ morto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L’uomo e’ precipitato da un salto di roccia per almeno un centinaio di metri e poi e’ finito in un crepaccio profondo 15 metri. Il suo compagno di scalata, con il quale non era legato in cordata, e’ incolume. L’incidente e’ avvenuto all’altezza dell’Aiguille de la Be’range’re (3.425 metri di quota), probabilmente per un errore tecnico, secondo quanto rilevato dai soccorritori. I due erano partiti stamane dal rifugio des Conscrits in direzione del rifugio Durier.