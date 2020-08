Oggi in Calabria, nella nota località turistica di Scilla, è stata avvistata una balena di medie dimensioni. L’animale, come si evince dal video a opera di Andrea Occhipinti, nuota sereno non troppo distante dalla costa.

In Calabria non è raro l’avvistamento di balene e delfini che spesso amano vagare in questo mare per molti versi incontaminato.

Ecco il video in cui la si vede immersa nello splendido panorama dello Stretto di Messina.