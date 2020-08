Spettacolari immagini dalla Costa Viola: un branco di delfini gioca tra le onde al largo di Bagnara Calabra [VIDEO]

Immagini stupende giungono dalla Calabria: non solo sole, mare e relax. In estate è anche possibile ammirare degli splendidi delfini che giocano non troppo distanti dalla riva. Come quelli avvistati stamani al largo della Costa Viola, nota località turistica e rinomata per il mare pulito e le spiagge che ricordano quelle greche.

Un branco di delfini è stato avvistato mentre giocava tra le onde nelle coste di Bagnara Calabra: uno spettacolo unico. Gli animali saltavano senza timore. Ecco due VIDEO a opera di Paolo Occhiuto.