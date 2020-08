Ancora caldo intenso ad agosto e un primo sguardo all’Autunno: le Previsioni Meteo e tutte le MAPPE fino a novembre

Previsioni Meteo – Climate Services for Clean Energy (S2S4E), progetto europeo finanziato da Horizon 2020, dedicato soprattutto alle energie rinnovabili, ha fornito, come di consueto, le previsioni meteo per i prossimi mesi: ha appena pubblicato quelle relative ai restanti giorni di agosto e per i successivi 3 mesi.

Di seguito i dettagli delle previsioni realizzate a seguito di elaborazione dei dati dei sistemi di previsione ECMWF-Ext-ENS (sud-stagionali) e ECMWF SEAS5 (stagionali), in alto le mappe con tutti i dettagli (evidenziate in rosso le condizioni al di sopra nella norma, in grigio nella media, e in blu al di sotto della norma, gli estremi sono indicati con i simboli triangolari).

Alte temperature in Europa ad Agosto

Ondate di caldo “sono attese la prossima settimana in molte aree dell’Europa nordorientale, sulla costa atlantica e nel bacino del Mediterraneo.

Alte temperature probabilmente si registreranno anche nelle settimane successive, in particolare in Europa orientale e nella regione mediterranea.”

Attese precipitazioni e venti anomali

“Sono attese precipitazioni e venti al di sotto della norma la prossima settimana in Scandinavia e nei Paesi dell’est Europa.

Previste precipitazioni al di sopra della media nei Balcani la prossima settimana.”

Forti venti alle Isole Canarie

“Nella settimana dal 24 al 30 agosto vi è alta probabilità di velocità del vento al di sopra della media nell’Atlantico, con particolare riferimento alle Isole Canarie, costa del Marocco e Iberia sudoccidentale.”

Uno sguardo all’autunno

“In Europa è previsto un mese di settembre principalmente caldo, con un ottobre fresco e un novembre caldo. E’ probabile che ottobre faccia registrare venti al di sotto della media nella terraferma europea. A novembre è invece attesa una velocità del vento al di sopra della media nella regione mediterranea.“