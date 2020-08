Caldo, enorme incendio sulle colline di Reggio Calabria: notte di paura nello Stretto [FOTO LIVE]

Un enorme incendio divampa dal pomeriggio di ieri sulle montagne dell’Aspromonte, nel versante dello Stretto. Nella notte, però, spinte dal forte vento e in un clima rovente, il fronte del fuoco si è minacciosamente avvicinato alla città di Reggio Calabria, interessando alcune frazioni collinari nella zona di Trunca. L’incendio è visibile persino da Messina. La temperatura nel cuore della notte non scende sotto i +29°C in città, dov’è alta l’apprensione per il fuoco sempre più vicino.