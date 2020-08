Caso Viviana Parisi, arriva l’Esercito per cercare Gioele: “Indagini sui tabulati”

“Aspettiamo i risultati dei tabulati che stanno arrivando in procura” per le indagini sulla morte di Viviana Parisi la donna di 43 anni trovata morta a Caronia (Messina) e anche del piccolo Gioele di cui si sono perse le tracce dl 3 agosto.

Intanto “le ricerche proseguono e dobbiamo continuare a cercare Gioele. In seguito alla riunione qui in Prefettura, convocata dal prefetto, abbiamo anche altre 10 squadre dell’esercito che si uniranno alla ‘battuta’ e questo è un dato positivo”. Lo ha detto il procuratore di Patti Angelo Cavallo che indaga sulla morte di Viviana Parisi, 43 anni e sulla scomparsa del figlio Gioele, 4 anni, al termine del vertice delle Forze dell’ordine in Prefettura a Messina per coordinare le ricerche. “Abbiamo un terreno sterminato dove cercare – ha aggiunto il magistrato – un terreno che è difficile da percorrere e dove è difficile fare delle ricerche. Più personale abbiamo, più cani abbiamo più è facile si arrivi ad un risultato”.