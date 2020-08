Caso Viviana Parisi: disboscata l’area del ritrovamento per cercare altri resti del piccolo Gioele

I vigili del fuoco, come stabilito dalla Procura di Patti, hanno iniziato a disboscare parti della boscaglia attigua al posto dove sono stati trovati i resti del piccolo Gioele, nelle campagne di Caronia. L’attivita’, in presenza della Polizia scientifica, serve alla ricerca di altre parti del corpicino di Gioele, il bimbo di 4 anni trovato morto a poca distanza dal cadavere della madre, la dj di origini torinesi, Viviana Parisi. I vigili del fuoco hanno gia’ proceduto al disboscamento di una vasta area per facilitare le ricerche. Sul posto gli agenti della polizia scientifica.