Caso Viviana Parisi, il procuratore: “Pensiamo che Gioele fosse con la madre quando è passata da Sant’Agata di Militello”

“Iniziamo a ritenere che il piccolo Gioele fosse con la madre” quando è passata in auto da Sant’Agata di Militello: lo ha affermato il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, parlando con i giornalisti all’ingresso della procura di Patti (Me). “Abbiamo acquisito un video a Sant’Agata di Militello – ha spiegato il magistrato – in cui si vedono la mamma e il bambino. E’ un punto importante per il proseguo delle indagini“.

L’ipotesi è avvalorata da un filmato registrato da telecamere di sorveglianza privata a Sant’Agata di Militello, lo scorso 3 agosto, quando Viviana Parisi è passata dalla cittadina prima di fare perdere le sue tracce.

Il suo corpo è stato ritrovato l’8 agosto nel territorio di Caronia.

Le ricerche del bambino proseguono senza sosta.

L’auto di Viviana Parisi a Sant’Agata di Militello in quei 22 minuti cruciali: spunta video di telecamere di sorveglianza private

Il video girato da telecamere di videosorveglianza private a Sant’Agata di Militello (ME) riprenderebbe chiaramente, nei 22 minuti di “buco” in cui la donna è uscita dal casello autostradale per poi farvi ritorno, la presenza dell’opel Corsa della 43enne, trovata poi senza vita nelle campagne di Caronia.