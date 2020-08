Caso Viviana Parisi: sulle ossa di Gioele “hanno agito animali”

“Allo stato non è possibile ricavare elementi utili. Ci vorrà del tempo“: è quanto ha affermato il medico legale Giuseppina Certo, consulente della famiglia di Daniele Mondello, uscendo dalla camera mortuaria dopo l’autopsia sul piccolo Gioele.

Sulle ossa del bambino, rinvenuto lo scorso 19 agosto, “hanno agito gli animali“. “Sono fiducioso che gli accertamenti porteranno a dei risultati positivi e potranno dare una spiegazione a quanto accaduto“: lo ha affermato Salvatore Spitaleri, che per trent’anni ha prestato servizio al Ris e oggi è al Cis, Centro di investigazioni scientiche.

Spitaleri è consulente della famiglia di Luigino Parisi, il padre di Viviana.

“Sono ottimista, dopo 30 anni trascorsi al Ris ho una certa esperienza. Sono convinto che si potrà fare qualcosa. Non è il momento adesso di dire niente e questo è solo l’inizio. Bisogna fare altri accertamenti al momento è troppo prematuro”.

Spitaleri si dice “fiducioso” sul fatto che si saprà come è morto Gioele.