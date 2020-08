Caso Viviana Parisi: setacciato prato “alla ricerca di indumenti” del piccolo Gioele

Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto con la madre, Viviana Parisi, poi ritrovata senza vita l’8 agosto.

Questa mattina le guardie forestali stanno setacciando in particolare un prato “alla ricerca di indumenti” del bambino.

Il prato si trova a poca distanza dal traliccio ai piedi del quale è stato trovato il corpo senza vita della 43enne.

In totale nelle perlustrazioni sono impegnate circa 70 persone tra cui carabinieri del reparto cacciatori di Sicilia con droni e cani specializzati, oltre a vigili del fuoco, Protezione civile, forestali, poliziotti e finanzieri, coordinati dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo.

Una testimonianza fondamentale potrebbe venire dai turisti che hanno visto la donna e il bambino lo scorso 3 agosto e si sono fermati dopo l’incidente per pochi minuti chiedendo cosa fosse accaduto.

Nonostante l’appello del procuratore che sta indagando sul caso, delle forze dell’ordine, dei ricercatori, del padre del bimbo e della famiglia, queste persone non si sono ancora fatte vive per raccontare quanto hanno visto e soprattutto riferire sulle condizioni della madre e dire se il bimbo era vivo. Si tratterebbe di una coppia con due figlie su una berlina grigia.