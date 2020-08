Caso Viviana Parisi, nuove direttive dal vertice in Prefettura: le ricerche di Gioele si concentrano tra Caronia e Sant’Agata di Militello

Si è tenuto questa mattina un vertice in Prefettura a Messina sulla scomparsa, dal 3 agosto scorso, di Gioele, il bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, il cui corpo è stato rinvenuto sabato scorso.

Le ricerche di Gioele proseguiranno a Caronia (dove è stato trovato il cadavere di Viviana) e Sant’Agata di Militello (luogo in cui è stata vista l’auto in transito): si allargheranno di poco, ma sempre nelle stesse zone.

A Sant’Agata di Militello la donna era uscita allo svincolo, e vi rimasta per una ventina di minuti prima di rientrare in autostrada dove poi ha avuto un lieve incidente.

Carabinieri, vigili del fuoco, polizia e guardia di finanza, protezione civile proseguiranno sempre nelle stesse aree le ricerche con cani molecolari e droni dopo gli ulteriori elementi che rendono maggiormente verosimile la tesi che il bimbo fosse con la madre.

Le operazioni riguarderanno soprattutto le zone dove secondo una stima dei soccorritori un bimbo impaurito poteva arrivare in quelle condizioni.

Un video ritrae Viviana Parisi prima dell’incidente sull’autostrada: le immagini sono state acquisite dalla Procura di Patti ed estrapolate dalle telecamere di un circuito di video sorveglianza a Sant’Agata di Militello. I pochi frame ritrarrebbero Viviana intorno alle 10:30 in macchina, una Opel corsa grigia, con il figlio prima di scomparire. La squadra mobile di Messina sta cercando di capire se il piccolo è stato lasciato solo a Sant’Agata di Militello o affidato a qualcuno. Secondo fonti investigative non è escluso che il bambino fosse in macchina con la madre al momento dell’incidente.

Sul percorso fatto dalla dj di origini torinesi, ma residente a Venetico, in provincia di Messina, ci sono 3 distributori di carburante: è anche su questo che gli investigatori indagano per ricostruire le ultime ore di vita della donna.