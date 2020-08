Caso Viviana Parisi: nuovi accertamenti sul corpo della donna, in arrivo i cacciatori di Sicilia per cercare Gioele

Verranno effettuati nuovi accertamenti sul corpo di Viviana Parisi, la donna trovata morta lo scorso 8 agosto nei boschi di Caronia (Messina).

Nei giorni scorsi è stata eseguita l’autopsia sul cadavere della donna da cui è emerso che non ha subito ferite di armi da taglio e ferite da arma da fuoco, “ma servono altri esami, ecco perché la salma non può essere restituita ancora alla famiglia,” ha spiegato l’avvocato Pietro Venuti.

“C’è la conferma che il bambino era sereno e tranquillo è che era a bordo della Opel della madre,” ha precisato il legale della famiglia del piccolo Gioele, prima di lasciare la Procura di Patti (Messina) dove ha incontrato il Procuratore Angelo Vittorio Cavallo. “Sono aperte diverse piste, abbiamo concordato con il procuratore che le due persone che hanno prestato soccorso e si sono avvicinate alla mamma non si rendono rintracciabili. Faccio anche io l’invito. Possono stare tranquilli“.

Subito dopo l’incidente avvenuto lo scorso 3 agosto sull’autostrada Messina-Palermo e che ha coinvolto Viviana Parisi e il piccolo Gioele “i due addetti alla manutenzione, dopo che il mezzo ha urtato e la signora è scesa dal mezzo, hanno subito bloccato il traffico“. I turisti del Nord, di cui si sono poi perse le tracce, “si fermano subito dopo, scendono dall’auto e vanno ad avvicinarsi alla donna. I due addetti in quel momento bloccarono il transito del mezzo“.

L’avv. Venuti ha confermato che sono in arrivo i cacciatori di Sicilia, specializzati nella ricerca di latitanti, per cercare il piccolo Gioele: “Avranno l’obiettivo di perlustrare tutta la zona, e sono in arrivo anche altre unità cinofile che perlustreranno la zona“.

A partire da oggi sono state potenziate le ricerche, grazie all’impiego di ulteriori tre cani molecolari, di cui due provenienti dalla Squadra Cinofili della Polizia di Stato di Milano Malpensa. A dirigerli sul campo il responsabile della formazione dei conduttori e capofila del progetto che, già a partire dal 2012, ha portato alla creazione di questa specifica unità operante sul territorio nazionale.