Caso Viviana Parisi, il pm conferma: “I resti trovati ieri sono di Gioele, sua madre ha avuto un crollo mentale”

“I resti umani ritrovati ieri mattina sono compatibili con Gioele“: lo ha affermato il procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, prima di entrare in procura. Viviana Parisi “soffriva di paranoia e ha avuto un crollo mentale dovuto a una crisi mistica“: è quanto risulta scritto su un certificato medico rilasciato dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto e che la donna teneva nel cruscotto della sua auto, secondo quanto ha confermato il procuratore parlando con i cronisti in procura.

“Non è escluso” che “la madre e il figlio” “siano morti nello stesso punto“. “Tutte le ipotesi sono aperte. O una morte contestuale o una morte in momenti separati, dobbiamo verificarlo. Le emergenze più importanti arriveranno dagli accertamenti medico-legali“.

“Purtroppo per questo tipo di accertamenti ci vogliono dei tempi, non perché il consulente debba andare in ferie. Ad esempio, per gli accertamenti istologici bisogna rispettare una procedura di essiccazione. Se non si rispettano questi accertamenti, questi risultati non hanno valore scientifico. Quindi il tempo serve“.

“I resti del piccolo Gioele sono stati trascinati in più punti dagli animali selvatici“. “Noi riteniamo che ci sia stato un intervento quantomeno successivo degli animali“. “Questo è sicuro: quell’effetto di dispersione è sicuramente frutto di un intervento di animali o in un momento successivo o al momento dei fatti“.

“Questa mattina ci sarà il riconoscimento da parte del padre degli oggetti ritrovati sul posto. Gli avevo chiesto di farlo già ieri, ma ha preferito seguire le spoglie di quello che riteniamo sia il figlio e abbiamo rispettato questa esigenza“.

Il corpicino martoriato del piccolo Gioele è stato trovato a poche centinaia di metri dal traliccio vicino al quale è stato rinvenuto il corpo della madre, Viviana Parisi.

E’ da due settimane che si lavora, e ieri è stato trovato il corpo del piccolo sparito nel nulla lo scorso 3 agosto insieme con la madre, il cui corpo è stato rinvenuto l’8 agosto. L’avvistamento dei resti è avvenuto alle 10:28, da un carabiniere in congedo, che ha partecipato, da volontario, alle ricerche del bambino nelle campagne di Caronia (Messina). Il suo nome è Giuseppe Di Bello, 55 anni: “armato” di un falcetto è arrivato fino al luogo del ritrovamento del corpicino nascosto sotto una fitta vegetazione.

Adesso tocca alla Procura di Patti capire cosa è accaduto quel 3 agosto, nella galleria Turdo sulla A20 Messina-Palermo, quando Viviana Parisi e il piccolo Gioele hanno scavalcato quel guardrail facendo perdere le proprie tracce.