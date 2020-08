Caso Viviana Parisi, continuano a ritmo serrato le ricerche del piccolo Gioele: svuotato un abbeveratoio

Proseguono a ritmo serrato, anche con le unità cinofile, le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni, figlio di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni scomparsa il 3 agosto con il piccolo e ritrovata cadavere 5 giorni dopo nei boschi di Caronia (Messina). I vigili del fuoco stanno svuotando un abbeveratoio per animali nei pressi del traliccio ai piedi del quale è stato ritrovato il corpo di Viviana. Per lo svuotamento viene usata una pompa a immersione ma fino a questo momento non è stato trovato nulla.