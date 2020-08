Caso Viviana Parisi: spunta un pezzo di seggiolino vicino al traliccio dal quale è caduta

Questa sera, durante la trasmissione Chi l’ha visto di Rai 3 è emerso un importante particolare del caso di Viviana Parisi, la dj morta in Sicilia il cui bimbo non è ancora stato ritrovato. L’aggancio che assicura il seggiolino per bambini al sedile dell’auto è stato rinvenuto a poca distanza dal traliccio dell’alta tensione sotto il quale era stato ritrovato il corpo senza vita di Viviana. A ritrovare il seggiolino è stato proprio un inviato della trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Non è ancora certo se l’aggancio fosse del seggiolino dell’auto di Viviana. L’oggetto e’ stato ora consegnato ai carabinieri. Viviana si è allontanata nei boschi col figlio il 3 agosto dopo aver avuto un incidente sulla Messina-Palermo e il suo cadavere è stato trovato l’8 agosto. Del piccolo Gioele, purtroppo, ancora nessuna traccia.

“Mentre stavamo transitando abbiamo sentito una frenata di una macchina che ci è venuta a sbattere sul nostro mezzo. Le ruote posteriori si sono rotte con tutti i cerchi. L’urto è stato abbastanza forte. La macchina si è fermata 50 metri più avanti. Io sono sceso a vedere ma nella macchina non c’era nessuno. Non abbiamo visto il bambino non sappiamo se c’era o no“. E la testimonianza, resa a ‘Chi l’ha visto’ da uno dei due operai che hanno avuto lo scontro in autostrada con Viviana.