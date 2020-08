Caso Viviana Parisi, spunta telefonata a numero di emergenza: “Una donna e un bimbo a bordo”, nuovo sopralluogo nel luogo del ritrovamento

Spunta una telefonata al numero d’emergenza per segnalare l’incidente in cui lo scorso 3 agosto è rimasta coinvolta Viviana Parisi, la donna scomparsa sull’Autostrada A20 Messina-Palermo e ritrovata cadavere sabato 8 agosto. L’audio, come apprende l’Adnkronos grazie all’inviata Elvira Terranova, è stato acquisito dal Procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo. Una voce chiama il numero 112 per dire all’operatore che “c’è stato un incidente” e che alla guida dell’auto coinvolta “c’era una donna“. La voce avrebbe anche detto all’operatore del numero d’emergenza che a bordo c’era “anche un bambino“. Quindi, un’ulteriore conferma della presenza del piccolo che da quel giorno è scomparso.

Intanto, è in corso un nuovo sopralluogo, come apprende l’Adnkronos, nel luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Viviana. I poliziotti sono saliti con un fuoristrada fino al posto vicino al traliccio dove giaceva il corpo della donna. Del figlio Gioele, di 4 anni, non ci sono ancora notizie e le ricerche continuano a ritmo serrato.

“Sono tante le ipotesi che restano in piedi“, ha detto il Procuratore capo di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo parlando con i cronisti davanti al Tribunale di Patti che gli chiedono se Viviana Parisi sia stata uccisa o si sia suicidata. “Stiamo analizzando le immagini di videosorveglianza registrate e che abbiamo acquisito“. La Procura indaga per omicidio volontario e sequestro di persona.